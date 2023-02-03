شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب على يكشف تفاصيل البرنامج الغذائى لنجوم الأهلى فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور إيهاب على، استشارى التغذية العلاجية بالجهاز الطبى للأهلى، إن اللاعبين يخضعون لبرنامج تغذية شامل خلال فترة التواجد بكأس العالم للأندية بالمغرب.

وأوضح أن الأهلى يخوض برنامجا للتغذية خاصا فى كأس العالم للأندية بالمغرب لمعادلة ضغط المباريات وحالة الطقس والحالة البدنية للاعبين؛ وذلك بجانب البرنامج الغذائى للاعبين الذى يعمل على تنفيذه طوال الموسم.

وأشار إيهاب على إلى أن النظام الغذائى العام للاعبين يتضمن خطة محددة لكل لاعب فى الفريق الأول طوال الموسم، وفقا لمعدلات الجرى فى المباريات للحفاظ على حالته البدنية وتفادى تدخل المؤثرات الغذائية لتقليل حالة الإصابات لدى اللاعبين وميزانه اليومي.

وأتم حديثه: "لتفادي حالة الطقس البارد وضغط التدريبات خلال كأس العالم للأندية يتم وضع برنامج غذائي وفق الأطر العالمية للاعبين بتناول كميات محددة من المياه والكافيين والبدائل الطبيعية للمكملات الغذائية لكل لاعب حسب قياساته البدنية والجهد المبذول في التدريبات ومباريات البطولة وفقا لقياسات الـ GPS والحالة الطبية لكل لاعب بشكل يومي".

ويختتم الفريق تدريباته ظهر اليوم؛ استعدادا لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكى فى الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

وكان الجهاز الفنى قد استأنف تدريباته أمس الخميس بدون راحة حيث خاض اللاعبون تدريبات على مجموعتين بين الملعب والجيم استعدادا لمواجهة سياتل الأمريكي.