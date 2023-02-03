الأهلي يقرر تجميد برونو سافيو ورحيله بنهاية الموسم

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي إيهاب الكومي أن إدارة النادي الأهلي قررت تجميد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، البرازيلي برونو سافيو، ورحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

وقال الكومي، خلال تقيم برنامجه "ملعب البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هناك قرارًا غير معلن بتجميد البرازيلي برونو سافيو.

وأوضح الإعلامي أن إدارة الأهلي علمت "أن سافيو تسبب في أزمة في استقدام مواطنه جوستافو سوزا، بعدما أكد له أن الأمور في مصر غير مستقرة بشأن المرتبات بالنسبة للاعبين الأجانب وهو ما جعل جوستافو يتراجع عن إتمام تعاقده مع الأهلي".

وأضاف الكومي أن إدارة الأهلي علمت بتلك التفاصيل عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، وهو ما تسبب في حالة غضب من الإدارة واستطلعت رأي كولر حول احتياجه الفني للاعب، إلا أن المدرب السويسري أكد لهم بأنه ليس في أولوياته ولا يمانع بيعه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مع الإبقاء على بيرسي تاو، بشرط عدم إصابته مجددًا وإجراء كشف طبي شامل عليه بنهاية الموسم.