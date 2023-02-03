شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. المنتخب الأولمبى يواجه الجابون وديًا استعدادا لمباراتى زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المنتخب الأوليمبي نظيره الجابوني، في السادسة مساء اليوم الجمعة بالقاهرة، في إطار استعدادات المنتخب للقاء زامبيا ذهابا وعودة في الجولة الثالثة المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة وهي البطولة المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ووصل منتخب الجابون إلى القاهرة استعدادا للقاء الودي الذى يعتبره الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة ميكالي المدير الفني خطوة مهمة على طريق الإعداد لجولة الحسم.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي إلى جانب ميكالي مواطنه تياجو ووائل رياض فى منصب المدرب العام وعصام الحضري مدرب الحراس ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وبيدرو جواو محلل الأداء والدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ومساعده الدكتور صلاح عاشور للتأهيل والإصابات والعلاج الطبيعي وخالد سرحان المترجم وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي.

وكان جهاز المنتخب الأوليمبي اختار قائمة المعسكر والتي ضمت 26 لاعبًا هم: حراسة المرمى: يوسف نادر عبد الغفار - محمد جميل نديم - علي الجابري - محمد أحمد سيحا، والدفاع: حسام عبد المجيد - حاتم محمد محمود - محمد حسام الدين - محمد طارق - أحمد عيد - إسلام المزين - محمد مغربي - محمد سمير - أحمد سيد عبد النبي، وفي الوسط: إبراهيم عادل - محمود صابر - عماد ميهوب - زياد فرج - محمد سعيد "مكرونة" - مصطفى سعد "ميسي" - محمد محمد شحاتة - محمود جهاد - علي زعزع - عبد الغني محمد، وفي الهجوم: حسام أشرف - أسامة فيصل - عبد الرحمن عاطف.