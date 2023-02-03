شكرا لقرائتكم خبر عن ونش "الزمالك" يستعد للخضوع إلى المرحلة الأخيرة من التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك، إلى الخضوع للمرحلة التأهيلية الأخيرة بعد وصوله إلى القاهرة خلال اليومين الماضين وإنهاء المرحلة الثانية من البرنامح الذى كان ينفذه في قطر بعد إصابة قطع الأوتار الخلفية.

واتفق الونش على استمرار المتابعة مع الخبير الأجنبي الذي قام بالجراحة بجانب طبيب الفريق محمد أسامة، ويسير اللاعب، بشكل جيد،فى برنامجه التأهيلي خصوصاً أن اللاعب وصل لمرحلة متقدمة من التأهيل ولديه إصرار وعزيمة فى العودة سريعًا للملاعب، الأمر الذى يدفعه للتركيز جيدًا في التأهيل الذى يخضع له.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً واستقبلت شباك الفريق الأبيض 13 هدفاً.

من ناحية أخرى تنتعش خزينة نادى الزمالك بأموال صفقة إمام عاشور الذى رحل عن الفريق الأبيض للاحتراف الخارجى داخل نادى ميتلاند الدنماركى، ليمنح مردود الصفقة مسئولو النادى الأبيض مرونة مالية لحل الأزمات وصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

واشترط مسئولو نادى الزمالك الحصول على مقابل صفقة إمام عاشور على دفعة واحدة، وتقترب قيمتها 100 مليون جنيه مصرى، الأمر الذى وافق عليه مسئولو النادى الدنماركى، بتحويل المبالغ المادية إلى خزينة النادى الأبيض بدون تقسيط.