شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة موتور سيتى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز الرباعى المصرى فارس الدسوقى وطارق مؤمن ويوسف سليمان ومازن هشام تأشيرة التأهل إلى الدور ربع النهائى ببطولة موتور سيتى لرجال الاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 1 إلى 6 فبراير الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار.

وجاءت نتائج المصريين فى دور الـ 16 كالتالى

ـ فوز فارس الدسوقى على منافسه المكسيكى سيزار سالازار بنتيجة 3ـ1 فى مباراة استغرقت 52 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 11-4, 12-10, 11-6.

ـ هزيمة على أبو العينين أمام الكولومبى ميجيل رودريجيز بنتيدة 3ـ1 فى مباراة استغرقت 68 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-9, 11-5, 11-6.

ـ فوز مازن هشام على محمد الشربينى بنتيجة 3ـ1 فى مباراة استغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-3, 3-11, 11-6.

ـ فوز طارق مؤمن على يوسف إبراهيم بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 59 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9, 9-11, 11-6, 13-11.

ـ فوز يوسف سليمان على الانجليزي أدريان والر بنتيجة 3ـ0 في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 12-10, 11-2.

ـ هزيمة محمد أبو الغار أمام البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3ـ1 في مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-7, 11-6, 11-9.