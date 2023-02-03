الامارات | الشارقة يكسب "قضية كورنادو" ضد الاتحاد السعودي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري، أن إدارة اتحاد جدة السعودي لجأت إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس).

وذلك من أجل الطعن على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يقضي بأحقية الشارقة الإماراتي في الحصول على الشرط الجزائي المنصوص عليه، بسبب تأخير الدفعات المالية لانتقال اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو إلى الاتحاد، في الموسم الماضي.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة اتحاد جدة لم تلتزم بسداد دفعتين في الموعد المحدد لهما، من أصل 3 دفعات مستحقة للنادي الإماراتي.

وتبلغ قيمة شراء عقد اللاعب نحو 10 ملايين يورو، دفع منها الاتحاد الجزء الأول عند توقيع العقد، الصيف قبل الماضي.

وكان الشارقة قد وضع شرطا جزائيا في العقد، في حال تأخير الدفعات، بمبلغ مليون يورو عن كل شهر تأخير.

وأضافت الصحيفة أن اتحاد جدة سدد المبالغ المتأخرة، بداية الموسم الجاري، لكن إدارة الشارقة ردت بخطاب تطلب فيه مبالغ الشرط الجزائي عن التأخير، مع مهلة لمدة أسبوع من أجل السداد.

وهذا قبل أن يلجأ النادي الإماراتي إلى لجان (فيفا) القضائية، الأمر الذي نتج عنه صدور حكم لصالح الشارقة بإقرار الشرط الجزائي، ليطعن النادي السعودي في القرار أمام (كاس).