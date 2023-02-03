تحرك عاجل لإذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية على القنوات المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أجرى اتصالًا هاتفيًا ببعثة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، المتواجدة حالياً بالمغرب، لتقديم التهنئة للفريق بعد فوزه في أولى مبارياته بكأس العالم للأندية أمام أوكلاند سيتى النيوزيلندى بثلاثة أهداف نظيفة.

واستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بالفوز على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي.

وأفاد موقع "بطولات" بأن صبحي حرص على الاطمئنان على استعدادات الفريق للمباراة المقبلة أمام سياتل ساوندرز الأمريكي المقرر لها يوم غد السبت.

وتواصل الوزير مع السفير المصرى بالمغرب؛ للاطمئنان على كافة أحوال بعثة الأهلي، وتوافر كل الاحتياجات المطلوبة للفريق خلال التواجد بالمغرب، والترتيبات المتعلقة بجدول تدريبات الفريق وفق ما هو مخطط من قبل إدارة الأحمر والجهاز الفني.

وأشرا الموقع إلى أن وزير الرياضة كثف من اتصالاته خلال الوقت الراهن مع العديد من الجهات والمعنيين بالقنوات الناقلة لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك لبحث مدى إمكانية بث مباريات الأهلي المقبلة بالبطولة على القنوات المصرية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تمنياته بالتوفيق لفريق الأهلى في منافسات البطولة، والاستعداد الأمثل للمباراة المقبلة، وتحقيق الفوز بها والتأهل إلى المربع الذهبى، وتقديم أفضل أداء يليق بالأهلي والكرة المصرية، مشيرًا إلى المتابعة الدورية للبعثة خلال تواجدها بالمغرب الشقيق أثناء فترة البطولة.