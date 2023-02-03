شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس تثبيت تشكيل الأهلى أمام سياتل ساوندرز بمونديال الأندية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى اليوم الجمعة الرتوش الأخيرة على خطة المارد الأحمر لمواجهة نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي المقرر لها السابعة والنصف مساء غداً الجمعة في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليا في المغرب.

واستقر كولر على تثبيت تشكيل الأهلي في مباراة الغد بحيث يخوض الفريق الأحمر موقعة سياتل ساوندرز بنفس التشكيل الذي خاض مباراته الماضية ضد أوكلاند سيتي والمكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه محمد هاني ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية في الوسط وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد شريف في الهجوم.

ويخوض الأهلى مرانه الأخير على ملعب المباراة الليلة في نفس توقيت اللقاء ، فيما طالب كولر لاعبيه بضرورة الفوز باللقاء وذلك لكونها أهم مباراة مهمةلان الفوز بها يتيح للمارد الأحمر مواصلة مشواره في المونديال.

واستهل الأهلى مشاركته في مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، والذي فاز عليه بثلاثية نظيفة أحرزها حسين الشحات ومحمد شريف وبيرسي تاو، فيما استعد جيدا لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف فى ربع نهائي البطولة.

وحال فوز الأهلي على بطل أمريكا في ربع نهائي المونديال سيواجه ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي البطولة 8 فبراير.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلي فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.