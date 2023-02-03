شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحفيزية للاعبى الزمالك لمواصلة الانتصارات أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفنى للزمالك، جلسات تحفيزية مستمرة مع لاعبى الفريق الأبيض لتحفيزهم ومطالبتهم بمواصلة الانتصارات أمام فاركو، مؤكدًا أن هذا الفوز سيكون دفعة معنوية لهم قبل بداية المشوار الأفريقى أمام شباب بلوزداد الجزائر.

وطالب الجهاز الفنى للزمالك، اللاعبين بالتركيز فى مواجهة فاركو المقرر لها يوم الإثنين المقبل 5 فبراير الجارى على استاد الإسكندربة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز مشدداً عليها بضرورة إسعاد الجماهير البيضاء، التى تؤازر الفريق.

فى سياق مختلف، تنتعش خزينة نادى الزمالك بأموال صفقة إمام عاشور الذى رحل عن الفريق الأبيض للاحتراف الخارجى داخل نادى ميتلاند الدنماركى، ليمنح مردود الصفقة مسئولو النادى الأبيض مرونة مالية لحل الأزمات وصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

واشترط مسئولو نادى الزمالك الحصول على مقابل صفقة إمام عاشور على دفعة واحدة، وتقترب قيمتها 100 مليون جنيه مصرى، الأمر الذى وافق عليه مسئولو النادى الدنماركى، بتحويل المبالغ المادية إلى خزينة النادى الأبيض بدون تقسيط.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 8 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً واستقبلت شباك الفريق الأبيض 13 هدفاً.