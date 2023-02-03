شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يطير للمغرب لحضور مونديال الأندية بعد ودية المنتخب الأولمبى والجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي، عقب انتهاء المعسكر اليوم الجمعة، إلى المغرب لحضور مونديال الأندية تلبية للدعوة التي تلقاها من الفيفا لحضور الحدث العالمي، والذى تأجل حضوره بسبب ارتباط السد العالي بمعسكر أولمبي الفراعنة وخوض ودية الجابون.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المغرب من الفترة 1 فبراير وتنتهي 11 من الشهر ذاته بمشاركة 7 أندية، على رأسها الأهلي وريال مدريد، وحقق الأهلي فوزا مثيرا في مباراته الافتتاحية بثلاثية دون رد على أوكلاند سيتي ليلاقي سياتل الأمريكي غدا السبت.

ونشر الحضري في وقت سابق على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة من دعوة فيفا لحضور كأس العالم للأندية، قائلاً: "أتشرف بدعوتي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لحضور بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب، وأحب أن أتوجه بخالص الشكر للاتحاد الدولي لكرة القدم على الدعم والتقدير الدائم لجميع أساطير اللعبة".