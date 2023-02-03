شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق بطولة كأس ديفيز للتنس بين مصر وباراجواى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنطلق اليوم ،الجمعة، مباراة مصر وباراجواى فى كأس ديفيز للتنس على ملاعب نادى الجزيرة ضمن الجولة الفاصلة للبقاء بالمجموعة العالمية الثانية ، بمواجهة لاعبنا عمرو عصراوى لنظيره هيرناندو جوزيه فى المباراة الافتتاحية، ويلى تلك المواجهة مباراة لاعبنا محمد صفوت امام دانييل فاليجو فى اللقاء الفردى الثانى.

بينما تقام غدا السبت ثلاث مواجهات تبدأ بالزوجى كريم مأمون أمام و محمد صفوت امام ثنائى باراجواى خوان بورا ودانييل فاليجو ويليها مباراتى الفردى عمرو عصراوى أمام دانييل فاليجو ومحمد صفوت امام هيرناندو جوزيه.

ويأمل المنتخب الوطني فى حسم لقائى الفردى اليوم الجمعة لقطع أكثر من نصف المشوار نحو البقاء بالمجموعة حيث يكفيه الفوز بلقاء ثالث يوم السبت لضمان البقاء.

وكانت القرعة قد أجريت بمقر نادى الجزيرة بحضور رئيس اتحاد التنس اسماعيل الشافعى والحكم العام الايطالي ريكاردو كارلوس والمنتخبين مصر وباراجواى بكامل التشكيل والسكرتير العام لاتحاد التنس المهندس وليد سامى وامين الصندوق وائل التلبانى وعضو مجلس إدارة الاتحاد المهندس احمد عبده ورئيس لجنة التنس بالجزيرة اسماعيل خرما وعضو اللجنة نادر زهران والمدير التنفيذى لاتحاد التنس مروى عبدالرحمن ورئيس الحكام الحكم الدولى وائل الرفاعى ورئيس اللجنة الطبية الدكتورة رشيقة ابو شوشة.

واكد الشافعى ان منتخبنا لا يتعامل مع المباراة بالقطعة واحدة سهلة وأخرى صعبة بل ينظر للنتيجة النهائية و ان جميع المباريات صعبة ويجب تخطيها بغض النظر عن اللاعب المنافس.