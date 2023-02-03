شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وسياتل الأمريكى بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يُعقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، من أجل التنسيق الخاص بشأن مباراة الغد والاتفاق على كل الأمور التنظيمية وأطقم الفريقيين الذين سيرتدونها في مباراة الغد ويناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزي الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء.
وعبر كولر عن تحفظه على الأداء في الشوط الأول، مؤكدًا أن اللاعبين لم يقدموا الأداء المطلوب، وكان هناك بعض المشاكل إلى أن سجل الأهلي هدف التقدم وهو ما منح الفريق الثقة.
وأضاف المدير الفني: «تحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة وطالبتهم بعدم الضغط من الأمام وتحويل الضغط إلى وسط الملعب، لإجبار المنافس على بذل مجهود أكبر وفتح خطوطه مع التحرك السريع هجوميًّا في حال امتلاك الكرة».
وواصل كولر حديثه: «في الشوط الثاني لعبنا الكرة الخاصة بنا بعدما فتح المنافس خطوطه، وهو ما سهل مهمتنا وعاقبناه بتسجيل هدفين».
واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالحديث عن مباراة الفريق المقبلة أمام سياتل ساوندرز المقرر لها يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي بكأس العالم للأندية، مؤكدًا أنه حصل على مباريات لبطل أمريكا وسوف يشاهدها خلال الساعات المقبلة للتحضير بشكل جيد للمباراة القادمة.