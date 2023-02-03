شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وسياتل الأمريكى بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعقد اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، من أجل التنسيق الخاص بشأن مباراة الغد والاتفاق على كل الأمور التنظيمية وأطقم الفريقيين الذين سيرتدونها في مباراة الغد ويناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزي الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء.

وأكد مارسيل كولر، أن الأهلي حقق ‏هدفه خلال مباراة أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، ‏التي جمعت الفريقين على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، وذلك من خلال الفوز ‏بثلاثة أهداف دون رد وحسم التأهل إلى ربع نهائي البطولة.‏