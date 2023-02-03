شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يجهز عبده يحيى لقيادة هجوم المصرى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، على تجهيز عبده يحيى الوافد الجديد إلى الفريق من غزل المحلة، لقيادة هجوم المصري في اللقاء المقبل أمام سموحة، حيث يرفض جهاز المصري المجازفة بمروان حمدي خاصة بعد إصابته في العضلة الخلفية وغيابه عن الفريق في المباراة الماضية.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة فى المباراة المقرر لها 7 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري، والتي تقام باستاد السويس الجديد، ويعود المصري إلى التدريبات بمعسكره في القاهرة استعداداً للقاء المرتقب.

ويفتقد النادي المصري لخدمات الثنائي، إيزي إيميكا وإلياس الجلاسى في اللقاء المقبل أمام سموحة، وذلك بعدما تعرض إيميكا للطرد في مباراة فاركو الماضية، بينما حصل الجلاسي على الإنذار الثالث.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17.

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على فريق الأمل بالنادي، والمكون من عدد كبير من العناصر المتميزة بقطاع الناشئين والذي يقوده فنيًّا الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للقطاع في المباراة التجريبية التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، والتي حضرها محمد موسى عضو مجلس إدارة المصري والمشرف على قطاع الناشئين، وذلك ضمن استعدادات الفريق الأول لمباراته أمام سموحة والمقرر إقامتها في الثالثة إلا الربع عصر الثلاثاء المقبل على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من الدوري، وذلك بأربعة أهداف نظيفة.