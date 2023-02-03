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الامارات | كرياضيين محايدين.. الولايات المتحدة تؤيد مشاركة الروس في أولمبياد 2024

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت الولايات المتحدة السماح لرياضيي روسيا وبيلاروس بالمشاركة كمحايدين في أولمبياد باريس 2024، مع معارضتها رفع علمي البلدين وشعاراتهما الوطنية على خلفية غزو أوكرانيا، وفق ما أعلن البيت الأبيض أمس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار للصحافيين إن "الولايات المتحدة أيدت تعليق عضوية الاتحادات الروسية والبيلاروسية في الاتحادات الرياضية الدولية"، لكن إذا تمت دعوة الرياضيين الى حدث دولي مثل الألعاب الأولمبية "يجب أن يكون واضحاً تماماً أنهم لا يمثلون دولتي روسيا أو بيلاروس".

وشددت على أنه "يجب أيضاً حظر استخدام الأعلام والشعارات والأناشيد الرسمية لدولتي روسيا وبيلاروس".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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