شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة كولر للاعبى الأهلى قبل مواجهة سياتل ساوندرز فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه من خطورة سياتل ساوندرز الأمريكي قبل المباراة التي تجمعهما غدا السبت في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدا أن مواجهة الفريق الأمريكي ستكون صعبة بسبب امتلاكه بعض الأسماء المميزة والقوة البدنية التي يتمتعون بها وطالبهم بالحذر الشديد.

وحرص كولر على مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات الفريق الأمريكي خلال الأيام الماضية، وحرص على عقد محاضرات بالفيديو مع لاعبي الأهلي لشرح خطة اللعب التي يعتمد عليها سياتل وطريقته في الاستحواذ على الكرة وموقفه في الحالة الدفاعية وأهم الأوراق الرابحة في صفوف الفريق الأمريكي.