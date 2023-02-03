شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة كولر للاعبى الأهلى قبل مواجهة سياتل ساوندرز فى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حذر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى لاعبيه من خطورة سياتل ساوندرز الأمريكي قبل المباراة التي تجمعهما غدا السبت في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية، مؤكدا أن مواجهة الفريق الأمريكي ستكون صعبة بسبب امتلاكه بعض الأسماء المميزة والقوة البدنية التي يتمتعون بها وطالبهم بالحذر الشديد.
وحرص كولر على مشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات الفريق الأمريكي خلال الأيام الماضية، وحرص على عقد محاضرات بالفيديو مع لاعبي الأهلي لشرح خطة اللعب التي يعتمد عليها سياتل وطريقته في الاستحواذ على الكرة وموقفه في الحالة الدفاعية وأهم الأوراق الرابحة في صفوف الفريق الأمريكي.
وأكد مارسيل كولر، أن الأهلي حقق هدفه خلال مباراة أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، التي جمعت الفريقين على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، وذلك من خلال الفوز بثلاثة أهداف دون رد وحسم التأهل إلى ربع نهائي البطولة.
وعبر كولر عن تحفظه على الأداء في الشوط الأول، مؤكدًا أن اللاعبين لم يقدموا الأداء المطلوب، وكان هناك بعض المشاكل إلى أن سجل الأهلي هدف التقدم وهو ما منح الفريق الثقة.
وأضاف المدير الفني: «تحدثت مع اللاعبين بين شوطي المباراة وطالبتهم بعدم الضغط من الأمام وتحويل الضغط إلى وسط الملعب، لإجبار المنافس على بذل مجهود أكبر وفتح خطوطه مع التحرك السريع هجوميًّا في حال امتلاك الكرة».
وواصل كولر حديثه: «في الشوط الثاني لعبنا الكرة الخاصة بنا بعدما فتح المنافس خطوطه، وهو ما سهل مهمتنا وعاقبناه بتسجيل هدفين».
واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالحديث عن مباراة الفريق المقبلة أمام سياتل ساوندرز المقرر لها يوم السبت المقبل في الدور ربع النهائي بكأس العالم للأندية، مؤكدًا أنه حصل على مباريات لبطل أمريكا وسوف يشاهدها خلال الساعات المقبلة للتحضير بشكل جيد للمباراة القادمة.