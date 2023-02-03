شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفي لـ كولر والشناوى اليوم للحديث عن مباراة الأهلى وسياتل الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ومحمد الشناوي حارس وكابتن الفريق مؤتمراً صحفياً اليوم ،الجمعة، للحديث عن مباراة سياتل الأمريكي المقرر لها مساء السبت في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ويتحدث كولر والشناوي عن مباراة الغد المرتقبة وإستعدادات الفريق لها وغيرها من ترتيبات المباراة التي ستقام في السابعة والنصف من مساء غداً ، السبت، بإستاد بن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

وتأهل الأهلي لربع نهائي البطولة بعدما فاز أول أمس ، الأربعاء، على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة بالدور التمهيدي لمونديال الأندية الذي يُشارك فيه الأهلي للمرة الثامنة في تاريخه.

في وقت سابق ، عبّر محمد شريف، لاعب الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء بالمغرب في افتتاح كأس العالم للأندية، والتأهل لربع النهائي لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي، وقال شريف إن الفريق استعد بقوة للمباراة وإن جميع اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا ويستحقون الفوز بهذه النتيجة.

وأضاف شريف في تصريحاته عقب المباراة: "كنا في قمة تركيزنا وسعينا بقوة لإدراك الفوز، ونجحنا في تحقيق ما نريد" ، وعن تسجيله الهدف الثاني في المباراة وفوزه بلقب أفضل لاعب قال شريف: "لا يهم أن أسجل أهدافًا ولكن الأهم بالطبع هو تحقيق الفوز والتأهل للدور ربع النهائي".

وأشاد شريف بالجماهير المغربية التي ساندت الأهلي في المدرجات، مؤكدًا أنهم يحبون الأهلي كثيرًا وتمنى أن تظل هذه العلاقات الطيبة دائمًا ، واختتم شريف حديثه مؤكدًا أن الأهلي يسعى لتحقيق مركز مميز في النسخة الحالية لكأس العالم للأندية، وأن يصل الفريق لأبعد نقطة، ويحقق مركزًا أفضل من المركز الثالث الذي تحقق في المشاركتين الأخيرتين.