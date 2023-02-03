شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة موتور سيتى للاسكواش بـ 6 مباريات مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فجر اليوم الجمعة، منافسات در الـ 16 ببطولة موتور سيتي لرجال الاسكواش، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 1 إلى 5 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 80 ألف دولار.

وشارك في البطولة من مصر كل من: كريم الحمامي، علي أبو العنين، محمد الشربيني، يوسف إبراهيم، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي، مازن هشام، طارق مؤمن، ويوسف سليمان.

وجاءت مباريات المصريين في هذا الدور كالتالي:

- فارس الدسوقي والمكسيكي سيزار سالازار

- علي أبو العنبن والكولومبي ميجيل رودريجيز

- مازن هشام ومحمد الشربيني

- طارق مؤمن ويوسف إبراهيم

- يوسف سليمان والإنجليزي أدريان والر

- محمد أبو الغار والبيروفي دييجو إلياس

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد للاعبين واللاعبات خلال شهر يناير الماضي، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادى الأهلي على صدارة تصنيف الرجال للأسبوع الثالث على التوالي.

وجاء تصنيف رجال الاسكواش كالتالى..

مصطفى عسل فى المركز الأول، على فرج فى المركز الثاني، النيوزيلندي بول كول فى المركز الثالث، البيروفي دييجو إلياس في المركز الرابع، في المركز الإنجليزي محمد الشوربجي الخامس، مروان الشوربجي فى المركز السادس، طارق مؤمن في المركز السابع، مازن هشام في المركز الثامن، والفرنسي فيكتور كورين في المركز التاسع، فارس الدسوقي في المركز العاشر.

تصنيف السيدات

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نور الشربيني في المركز الثاني، هانيا الحمامي في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، روان العربي في المركز السابع، الانجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، البلجيكية نيلي جليس في المركز التاسع والأمريكية أوليفيا فيتشر في المركز العاشر.