شكرا لقرائتكم خبر عن زكى عبد الفتاح: سياتل غير جاهز بدنيا والأهلي قادر على الفوز آخر ربع ساعة والان مع تفاصيل الخبر
وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "فريق سياتل جيد ومدربه من أعز أصدقائي، فريق منتظم وحارس المرمى لديه خبرات كبيرة ونقطة ضعفه في قدمه ممكن يفقد الكرة بسرعة والظهير الأيسر هو لاعب الكاميرون، والظهير الأيمن لاعب جيد وتحركاته جيدة".
وأضاف: "قائد الفريق هو قلب وعقل الفريق ويجب الضغط عليه فور استلامه الكرة، وهناك تغيير سيحدث آخر ربع ساعة لاعب برازيلي مهم، وهناك مهاجم يجب أن يركز متولي وعبد المنعم عليه جيدا".
وواصل: "نقاط الضعف، إنهم من يوم 25 أكتوبر الماضي حصلوا على راحة وأول يوم تجمع كان يوم 5 يناير الماضي، وذهبوا للمغرب بالمركب، مهما كان فترة الأعداد لن تسعفك لأكثر من 60 دقيقة وأتمنى أن الأهلي يستغل آخر ثلث ساعة لأنهم سيسقطون بدنيا، أن نكون متعادلين ونكسب آخر ربع ساعة".