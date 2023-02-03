شكرا لقرائتكم خبر عن زكى عبد الفتاح: سياتل غير جاهز بدنيا والأهلي قادر على الفوز آخر ربع ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، نقاط القوة والضعف لدى فريق سياتل الأمريكي بحكم خبرته التدريبية في الدوري الأمريكي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة للأهلي مع سياتل في كأس العالم للأندية والمقرر لها غدا السبت.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "فريق سياتل جيد ومدربه من أعز أصدقائي، فريق منتظم وحارس المرمى لديه خبرات كبيرة ونقطة ضعفه في قدمه ممكن يفقد الكرة بسرعة والظهير الأيسر هو لاعب الكاميرون، والظهير الأيمن لاعب جيد وتحركاته جيدة".

وأضاف: "قائد الفريق هو قلب وعقل الفريق ويجب الضغط عليه فور استلامه الكرة، وهناك تغيير سيحدث آخر ربع ساعة لاعب برازيلي مهم، وهناك مهاجم يجب أن يركز متولي وعبد المنعم عليه جيدا".

وواصل: "نقاط الضعف، إنهم من يوم 25 أكتوبر الماضي حصلوا على راحة وأول يوم تجمع كان يوم 5 يناير الماضي، وذهبوا للمغرب بالمركب، مهما كان فترة الأعداد لن تسعفك لأكثر من 60 دقيقة وأتمنى أن الأهلي يستغل آخر ثلث ساعة لأنهم سيسقطون بدنيا، أن نكون متعادلين ونكسب آخر ربع ساعة".

واختتم: "الفريق منظم لكنه ليس في حالته البدنية، وهذا يجعل فرصة الأهلي أكبر والسولية وحمدي وديانج سيكونوا مفتاح الفوز للأهلي".