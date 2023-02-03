شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: تحقيق أهدافنا أهم من الفوز فى مواجهة الجابون وهناك استجابة من اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن استجابة اللاعبين لتنفيذ الأهداف التى وضعها تعتبر استجابة كبيرة ومبشرة، وقال ميكالي في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم": "مباراة الجابون مهمة بالنسبة لنا، نريد تحقيق الفوز ولكن الأهم أن نستمر في تحقيق النقاط المهمة التي نعمل عليها".

وأضاف: "من أول تجمع مع اللاعبين نحاول أن نضع شكلا معينا لأداء المنتخب دفاعا وهجوما، ونزرع بداخلهم الشراسة الهجومية والدفاعية". واختتم: "متأكدون أن وقت التجمع بسيط ولكن استجابة اللاعبين ورغبتهم كبيرة جدا".

وانتظم منتخب مصر الأوليمبي فى معسكره بتدريب قوى شارك فيه جميع اللاعبين وحرص ميكالى على توجيه الشكر لمسئولي الأندية لإرسالهم اللاعبين في موعد المعسكر دون تأخير.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي على النحو التالى:

حراسة المرمى: يوسف نادر عبد الغفار، محمد جميل نديم، علي الجابري، محمد أحمد سيحا الشهير بقرطبة.

وفى خط الدفاع: حسام عبد المجيد، حاتم محمد محمود، محمد حسام الدين، محمد طارق، أحمد عيد، إسلام المزين، محمد مغربي، محمد سمير، أحمد سيد عبد النبي.

وفى خط الوسط: إبراهيم عادل، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، محمد سعيد "مكرونة"، مصطفى سعد "ميسي"، محمد محمد شحاتة، محمود جهاد، علي زعزع، عبد الغني محمد.

وفى الهجوم: حسام أشرف، أسامة فيصل، عبد الرحمن عاطف أجويرو.