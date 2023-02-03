شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: تحقيق أهدافنا أهم من الفوز فى مواجهة الجابون وهناك استجابة من اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف: "من أول تجمع مع اللاعبين نحاول أن نضع شكلا معينا لأداء المنتخب دفاعا وهجوما، ونزرع بداخلهم الشراسة الهجومية والدفاعية". واختتم: "متأكدون أن وقت التجمع بسيط ولكن استجابة اللاعبين ورغبتهم كبيرة جدا".
وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي على النحو التالى:
حراسة المرمى: يوسف نادر عبد الغفار، محمد جميل نديم، علي الجابري، محمد أحمد سيحا الشهير بقرطبة.
وفى خط الدفاع: حسام عبد المجيد، حاتم محمد محمود، محمد حسام الدين، محمد طارق، أحمد عيد، إسلام المزين، محمد مغربي، محمد سمير، أحمد سيد عبد النبي.
وفى خط الوسط: إبراهيم عادل، محمود صابر، عماد ميهوب، زياد فرج، محمد سعيد "مكرونة"، مصطفى سعد "ميسي"، محمد محمد شحاتة، محمود جهاد، علي زعزع، عبد الغني محمد.
وفى الهجوم: حسام أشرف، أسامة فيصل، عبد الرحمن عاطف أجويرو.