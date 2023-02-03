شكرا لقرائتكم خبر عن على لطفى ينتظم فى مران الأهلى اليوم استعداداً لمباراة سياتل الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم على لطفي حارس الأهلي في مران الفريق اليوم ،الجمعة، بعدما اكتفى بمران بدني أمس بسبب تعرضه لكدمة في الكتف ، وأكد الجهاز الطبي للأهلي أن على لطفي سيُشارك في مران الفريق اليوم بالمغرب حسب الفحص الطبي الذي خضع له أمس على هامش المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سياتل الأمريكي مساء غداً السبت ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً بالمغرب.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي أن علي لطفي خاض جانبًا من التدريبات الجماعية في مران أمس، واستأنف المران بتدريب بدني منفرد ، وأوضح أنه فضل خضوع علي لطفي لتدريبات بدنية واستشفائية بشكل منفرد في بقية فقرات المران؛ بسبب تعرضه لكدمة في الكتف ، وأكد «أبوعبلة» أن علي لطفي سوف ينتظم في المران الجماعي للفريق اليوم بشكل طبيعي.

على صعيد متصل ، قال طبيب الأهلي إصابة محمد هاني، مدافع الفريق، تعرض لكدمة قوية في العضلة الأمامية أثناء مشاركته في لقاء أوكلاند سيتي، وأوضح أبوعبلة أن «هاني» خضع لفحص طبي صباح أمس ثبت من خلاله سلامته من الإصابة، ومن ثم تأكد جاهزيته لمباراة سياتل الأمريكي.