شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعلن تعيين تامر مصطفى مديرا فنيا خلفا لطلعت يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي إنبى تعيين تامر مصطفى، المدير الفني الأسبق الجونة، مديراً فنياً للفريق البترولي خلفاً لطلعت يوسف. وأكد أيمن الشريعى رئيس نادي إنبى لـ"الخليج 365" أنه اتفق مع تامر مصطفى على تولى تدريب إنبى خلال الفترة المقبلة. ويقود تامر مصطفى إنبى فى مباراة سيراميكا المقبلة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري.

فى سياق مختلف، طلب مسئولو إنبى سرعة إرسال البطاقة الدولية للأوغندى ديريك كاكوزا، لاعب منتخب أوغندا للشباب حتى يتمكن من المشاركة مع الفريق البترولى فى الدورى الممتاز بعد التعاقد معه قبل غلق باب القيد الشتوى بساعات قليلة.

وتعاقد نادى إنبى مع الأوغندى كاكوزا فى صفقة انتقال حر بعد فسخ الأخير تعاقده مع نادى فالميرا اللاتفي؛ ليصبح الأوغندى خامس صفقات إنبى خلال شهر يناير وتم قيد اللاعب فى مرحلة تحت السن.

وسبق لـ كاكوزا اللعب مع منتخب أوغندا الأول، فى خمس مباريات وكذلك الحصول على جائزة هداف كأس الأمم الإفريقية للشباب عام 2012 بخمسة أهداف،ويأمل النادى البترولى بعد تعاقدات الشتاء فى تحسن النتائج حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر فى جدول المسابقة برصيد 13 نقطة من 16 لقاء.

واستغنى مسئولو نادى إنبى رسميا عن خدمات ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم حسام عرفات ومحمد المرسى ومهاب أشرف لعدم حاجة الجهاز الفنى للفريق البترولى بقيادة طلعت يوسف لخدماتهم خلال الفترة القادمة.