الامارات | 3 سباقات في ماراثون دبي العالمي أبرزها «النخبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت اللجنة المنظمة لمهرجان ماراثون دبي العالمي 2023 في نسخته الـ22 بوضع اللمسات الأخيرة على السباقات الثلاثة الرئيسة وهي: سباق النخبة من أبطال العالم لمسافة 42.195 متراً، والسباق الجماهيري الذي يجمع بين الهواة والمحترفين ومسافته 10 كيلومترات، والسباق العائلي «الترفيهي» ومسافته أربعة كيلومترات.

وذكرت اللجنة المنظمة في بيان أن العمل أوشك على الانتهاء من إعداد خيمة كبار الشخصيات والضيوف، وخيمة الإعلاميين والمركز الإعلامي، وخيمة الإسعاف والأمن، وغيرها من لجان الدعم اللوجستي، ومقصورة المشجعين الرئيسة التي يشغلها كل عام الجمهور الإثيوبي.