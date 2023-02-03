الامارات | الأرجنتينية ميلينا تظفر بلقب كأس الفهيدي للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت الفارسة الأرجنتينية ميلينا مينديز، بلقب كأس الفهيدي للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة 136 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة. وحسمت ميلينا مينديز اللقب على صهوة الجواد «ماغنيفيد» المملوك إلى «إسطبلات إم 7»، رغم أنها جاءت في المركز الـ24 بالمرحلة الأولى، ثم تقدمت إلى المركز الـ18 في المرحلة الثانية، وواصلت تقدمها بمجيئها في المركز الثاني بالمرحلة الثالثة، قبل أن تصعد إلى الصدارة في الرابعة، وجاء في المركز الثاني الفارس زايد المهيري، على الجواد «أروش بن تانغو» المملوك إلى «إسطبلات إف 3»، وتبعه في المركز الثالث شقيقه الفارس راشد المهيري، على الجواد «بارودير» المملوك إلى «إسطبلات إف 3».

وفي مراحل السباق، تصدّر الفارس مصعب الفلاسي، المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على الجواد «كاسلبار ليجند» المملوك إلى «إسطبلات جميرا»، وجاء ثانياً الفارس راشد المهيري، وثالثاً الفارس الأوروغوياني برايان أنغيلو، على الجواد «سيربيري» المملوك لـ «إسطبلات إم 7».

وشهدت المرحلة الثانية لمسافة 32 كيلومتراً تقدم الفارس أنغيلو من الثالث إلى الصدارة، وقفز الفارس سعيد الحربي من المركز الـ16 إلى الثاني على الجواد «كاستلبار تيكساكو» لـ«إسطبلات إسناد»، وثالثاً الفارس سهيل الغيلاني، على الجواد «كونديروسا» لـ «إسطبلات إم 7».

وفي المرحلة الثالثة (27 كيلومتراً) حافظ الفارس أنغيلو على المركز الأول، وقفزت الفارسة ميلينا مينديز من الـ18 إلى الثاني، وجاء ثالثا الفارس ماجد المهيري على الجواد «هيلستون» لـ «إسطبلات إف 3».

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فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية شاركوا في سباق أمس، الذي امتد على مسافة 119 كيلومتراً.