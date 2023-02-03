الامارات | «الأولمبية» تعتمد تشكيل لجنة «اللاعبين الأولمبيين»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية تشكيل لجنة اللاعبين الأولمبيين، والتي تتمثل أهدافها في النظر بالموضوعات المتعلقة بالرياضيين وتقديم المشورة للجنة الأولمبية الوطنية، والانخراط في المبادرات والمشاريع التي تحمي وتدعم الرياضيين داخل ميدان اللعب وخارجه. وتضم اللجنة يوسف ميرزا، ومحمد الناخي، وفيصل الكتبي، وسيف بن فطيس، وعلي خصيف، وحوراء العجمي، وفهيمة فلكناز. ومن أهداف اللجنة أيضاً، تمثيل حقوق ومصالح الرياضيين وتقديم التوصيات ذات الصلة، والبقاء على اتصال مع لجنة الرياضيين في اللجنة الأولمبية الدولية.

واعتمد المكتب التنفيذي تسمية المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيساً للفريق التنفيذي للنسخة الثامنة من مبادرة اليوم الرياضي الوطني، على أن يتولى الفريق التنسيق والإعداد والترويج لفعاليات الحدث الذي ينطلق في الثاني من مارس المقبل؛ استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية الذي عقد أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وحضور محمد المحمود النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية، وبقية الأعضاء.

وثمن الحضور في بداية الاجتماع رؤية وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، للارتقاء بمستوى الحركة الأولمبية الوطنية والتوجيه بمتابعة جميع مستجداتها على الأصعدة كافة، مع إجراء الاستعدادات اللازمة لخوض منافسات المحافل والاستحقاقات الرياضية المقبلة ومنها دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في هانغتشو بالصين، والتي تُقام بين 23 سبتمبر و8 أكتوبر المقبلين.

واعتمد المكتب التنفيذي التقرير الإداري للأكاديمية الأولمبية الوطنية لعام 2022، والحساب الختامي للجنة الأولمبية للعام ذاته، كما تم رفع توصية لمجلس الإدارة لاعتماد المسمى الجديد لاتحاد الإمارات للجودو باعتباره عضواً باللجنة عقب فصل لعبة المصارعة، وعرض الأمر للاطلاع في أول جمعية عمومية للجنة.

سالم القاسمي رئيساً للفريق التنفيذي للنسخة الثامنة من اليوم الرياضي الوطني.