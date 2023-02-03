الامارات | بني ياس يفتح ملف الشارقة في قمة الدوري دون مهاجم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استأنف فريق بني ياس لكرة القدم تحضيراته بعد الراحة القصيرة التي حصل عليها لاعبو الفريق عقب مواجهة الظفرة في كأس رئيس الدولة، إذ يستعد «السماوي» لمواجهة الشارقة المقررة غداً ضمن قمة لقاءات الجولة 15 لدوري أدنوك للمحترفين على ملعب «الشامخة». ويفقد الفريق خلال مواجهة «الملك» خدمات مهاجمه البرازيلي رفائيل إلياس بداعي الإصابة، وذكر النادي في بيان عبر حسابه في «تويتر» أن الأخير أجرى عملية جراحية في مرفق اليد بعد تعرضه لكسر في مباراة الفريق أمام نادي الظفرة يوم الثلاثاء الماضي.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة المهاجم الاحتياطي، أحمد شحدة أبوناموس الذي غاب عن لقاء الظفرة لوفاة والده، وكان لاعبو «السماوي» قد أهدوه التأهل لربع نهائي «أغلى الكؤوس».

ويحتل فريق بني ياس المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، وكان «السماوي» قد استهل الدور الثاني بالفوز خارج قواعده على مستضيفه خورفكان بهدفين لهدف.