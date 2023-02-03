الامارات | 87 خيلاً تنافس على ألقاب الأمسية الـ 5 لكرنفال كأس دبي العالمي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلب 87 من صفوة الجياد المحلية والدولية، اليوم، ألقاب الأمسية الخامسة في كرنفال كأس دبي العالمي، المقامة على مضمار «ميدان» في دبي، وترعى أشواطها السبعة «إعمار»، بإجمالي جوائز تبلغ مليوناً و70 ألف دولار. ويبحث الجواد «ألجيرز» بشعار حمدان السبوسي، وإشراف المدرب سايمون كريسفورد، في الشوط الخامس والرئيس لخيول الفئة الأولى، لمسافة 1900 متر رملي، عن مواصلة تألقه في جولات «تحدي آل مكتوم»، وانتزاع لقب الجولة الثانية، بعد أن توّج مطلع يناير الماضي بلقب الجولة الافتتاحية. وتصطدم طموحاته بوجود ثمانية من نخبة الخيول، من أبرزها «سالوت ذا سولجر» بشعار «فيكتورياس للسباقات».

وتواصل البطولات الرئيسة طريقها نحو الشوط السادس، بانطلاق النسخة الـ10 من «تحدي سنجسبيل ستيكس» لخيول الفئة الثانية، بمشاركة المرشح البارز «فاليانت برينس» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي، القادم من فوز مستحق في سباق الراشدية منتصف الشهر الماضي.

ويدفع فريق «غودولفين» بأربعة من خيوله لانتزاع اللقب السابع على التوالي في بطولة «كيب فيردي» للمهرات والأفراس للفئة الثانية، تتقدمها «سوفت ويسبر»، بإشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور، الفائزة على رفيقتها في الإسطبل «وايت مونلايت» في لقائهما الأخير، فيما يدفع المدرب شارلي أبلبي بـ«ويث ذا مونلايت» و«ووايلد بيوتي». ويشهد الشوط الثاني اختبار 11 جواداً لقدرات تحملها مع انطلاق بطولة «فازيراباد» لخيول فئة «هانديكاب»، يبرز منها «غلوبال هيت» و«ذهبي» و«فيرست رولر» لغودولفين.

ويطمح الجواد «الطارق» لعبدالمحسن العبدالكريم، إلى استعادة لقبه في «الشندغة سبرينت» في الشوط الثالث، والتي سبق له الفوز بلقبها في نسخة 2021، قبل أن يخسر في نسخة العام الماضي لمصلحة الجواد «ميراس». وتصطدم طموحات «الطارق» بنخبة من الجياد، بينها «مهيب» المملوك إلى سموّ الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«إيسترن ورلد» لمحمد السبوسي.

وتختتم الأمسية بسباق لفئة «هانديكاب» لمسافة 1600 متر عشبي بجوائز تبلغ 75 ألف دولار، تشارك فيه 16 خيلاً، من بينها الجواد الأميركي «زيرو تو ايه هندريد»، بإشراف بوبات سيمار الفائز على ذات المضمار والمسافة في الموسم الماضي، وتأتي الخطورة في هذا الشوط من قبل «باي أوف أونر» المملوك إلى «غودولفين» وإشراف المدرب شارلي آبلبي. تقام اليوم على مضمار ميدان سبعة أشواط برعاية «إعمار»، وبإجمالي جوائز تبلغ مليوناً و70 ألف دولار.