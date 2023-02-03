الامارات | مليون درهم مجموع جوائز سباق الهواة في بطولة السلم للدرّاجات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتواصل منافسات الموسم السابع لبطولة السلم للدرّاجات الهوائية، التي تُقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسيكون الموعد غداً (السبت) مع السباق الثاني للهواة الإماراتيين، بينما يُقام الأحد المقبل سباق النخبة للسيدات. وتبلغ المسافة المخصصة لمسار السباقين، 137 كلم، في قلب محمية المرموم الطبيعية في منطقة السلم.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية للسباق الثاني للهواة الإماراتيين تبلغ مليون درهم، حيث ينال البطل 200 ألف درهم، ويحصل صاحب المركز الثاني على 150 ألفاً، وينال الثالث 100 ألف، والرابع 80 ألفاً، والخامس 70 ألفاً، ويحصل أصحاب المراكز من السادس إلى العاشر على 30 ألف درهم لكل منهم، وأصحاب المراكز من 11 إلى 20 على مبلغ 25 ألف درهم لكل منهم.

وأكملت اللجنة المنظمة الترتيبات كافة للسباقين، بداية مع السباق الثاني للهواة الإماراتيين ويشارك فيه أصحاب المراكز الـ20 الأوائل، الذين فازوا بالسباق الأول للهواة الإماراتيين الذي أقيم في شهر ديسمبر الماضي، والمتأهلون الـ61 من سباق جزر دبي المفتوح الذي أقيم خلال الشهر الجاري.

وتتنافس «نخبة السيدات» على 735 ألف درهم، هي مجموع جوائز السباق الذي يحظى بمشاركة متسابقات من 36 جنسية، وتنال البطلة 150 ألف درهم، و100 ألف درهم لصاحبة المركز الثاني، فيما تنال الثالثة 70 ألفاً، والرابعة 50 ألفاً، والخامسة 40 ألفاً، وتنال صاحبات المراكز من السادس إلى العاشر على 25 ألف درهم لكل متسابقة، وصاحبات المراكز من 11 إلى 20 على 20 ألف درهم لكل متسابقة.

وقال الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عمير بن جمعة الفلاسي: «سعادتنا كبيرة بتفاعل الدرّاجين الإماراتيين من الرجال والسيدات من الهواة، والمحترفين من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، المشاركين في المنافسات الفردية والفرق، وكذلك بحرص الفرق على إعداد درّاجيها بأفضل مستوى للمشاركة بقوة في البطولة والتنافس على ألقاب مختلف الفئات، الأمر الذي يؤكد نجاح البطولة في تحقيق أهدافها بنشر ثقافة ممارسة هذه الرياضة المتكاملة وتوفير الفرصة للرياضيين الهواة والمحترفين للتنافس في سباقات قوية ونيل جوائز كبيرة تشكل حافزاً لهم لتحقيق المزيد من التطور والإنجازات». يُذكر أن مسك ختام الموسم الجاري سيكون مع السباق الصحراوي للإماراتيين والمقيمين 11 الجاري.

تبلغ المسافة المخصصة لمسار السباقين، 137 كلم، في قلب محمية المرموم الطبيعية في منطقة السلم.