الامارات | مشاركون: كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز بطولة رائعة بكل المقاييس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر المتسابقون الإماراتيون والعالميون عن اعتزازهم بالمشاركة في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، وأكدوا أن البطولة رائعة بكل المقاييس، وأن تنظيمها كل عام من شأنه أن يدعم رياضة السيدات ويطوّر أداء المواهب الوطنية. واختتمت النسخة الـ10 الأحد الماضي، بمشاركة أكثر من 330 حصاناً، وأكثر من 300 من أفضل الفرسان في العالم، مثلوا أكثر من 34 دولة، بما في ذلك: الإمارات والسعودية وعُمان ومصر وبريطانيا والولايات المتحدة والهند، ودول أخرى تنافسوا في ست فئات مختلفة، توزعت على 20 شوطاً. وكان بين المشاركين البلجيكية كلوي فرانكن، التي فازت بسباق جائزة لونجين الكبرى.

وقالت فرانكن في تصريح صحافي: «أمارس رياضة قفز الحواجز لأكثر من 21 عاماً، ولكن لم تتح لي الفرصة قط للمشاركة في منافسات للسيدات فقط، لقد أعجبني حقاً وجود سباقات للنساء فقط، لأنها تشعرهن بمزيد من الخصوصية، وتشجع المزيد من الفتيات والسيدات على المشاركة في هذه الرياضة».

وأضافت فرانكن: «إن كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز رائعة بكل المقاييس، ويقوم القائمون عليها بعمل احترافي منظم».

من جهته، قال المتسابق عمر المرزوقي، الذي مثّل الإمارات في المسابقة: «البطولة كانت رائعة بالنسبة لي، فقد حققت فيها فوزين بفئتين مختلفتين وفي يومين مختلفين، واستمتعت بالمشاركة».

وبدورها، قالت المتسابقة السويدية، أنطونيا بيترس: «كانت مشاركتي ممتعة للغاية، خصوصاً أنها المرة الأولى لي التي أشارك فيها في بطولة للسيدات فقط، لقد شاركت في جولة في اليوم الثالث وتمكنت من الفوز بها. شاهدت في سباق الجائزة الكبرى كثيراً من العروض الرائعة التي قدمتها الفتيات».

وأضافت بيترس: «هذا الحدث لا يختلف كثيراً عن المسابقات العالمية الكبرى الأخرى التي شاركت فيها، سواء في أوروبا أو خارجها، لقد فوجئت بمستوى مهارة الفرسان الخليجيين والعرب، وبالتأكيد سيكون لديهم مستقبل مشرق».