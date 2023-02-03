الامارات | 20 فريقاً عالمياً في «طواف الإمارات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لطواف الإمارات 2023، مشاركة 20 فريقاً (16 عالمياً وأربعة محترفة) في النسخة الخامسة بالفترة من 20 إلى 26 الجاري، وتنطلق وتنتهي في أبوظبي، عبر سبع مراحل لمسافة 1028 كلم. وتضم الفرق العالمية كلاً من: ستروين، ألبيسين ديسيونينك، أستانا كازاخستان، البحرين - فكتوريوس، بورا - هانزجروهه، إي إف إديوكيشن - إيزي بوست، جروباما «إف دي جي»، إنيوس جريناديرز، إنترمارش - سيركس - وانتي، جامبو - فيسما، موفيستار، سودال - كويك ستيب، وفريق «دي إس إم»، جايكو العُلا، تريك - سغافريدو، وفريق الإمارات.

فيما تشمل فرق المحترفين: لوتو - ديستني، إسرائيل - بريمير تك، جرين بروجكت - باردياني سي إس إف فايزان، وتيودور برو سايكلنغ.