الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري الهواة
فرسان هسبانيا - دبا الحصن 17:20
تشلسي - فولهام 00:00
بلباو - قاديش 00:00
الدوري السعودي
الفتح - النصر 19:00
الدوري الألماني
أوغسبورغ - ليفركوزن 23:30
بطولة إفريقيا للمحليين
النيجر - مدغشقر 23:00
كأس البحرين
الأهلي - النجمة 17:30
المحرق - الرفاع 21:00
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