شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يكشف أسباب اعتذاره عن تدريب إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طلعت يوسف أسباب اعتذاره عن مهمة تدريب فريق إنبي، موضحاً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه انتظر غلق باب القيد الشتوي من أجل تقديم اعتذاره عن تدريب الفريق البترولي.

وأوضح يوسف أن إدارة نادي إنبي لم تُلبّ رغباته فى تدعيم الفريق بصفقات مميزة من أجل المنافسة فى الدوري، وأشار يوسف إلى إنه طلب من إدارة إنبي التعاقد مع أربعة لاعبين وهو الأمر الذى لم يحدث فكان لزاماً الاعتذار عن مهمته، على حد وصفه.

وأكد يوسف أن موقف فريق إنبي صعب فى جدول ترتيب الدوري والفريق كان يحتاج لتدعيمات قوية لاستعادة الانتصارات، لافتاً إلى أنه يتمنى للفريق البترولي التوفيق فى الفترة المقبلة.