شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم الزمالك 3/0 فى قبل نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وشهدت هذه الجولة أيضا فوز كل من، طلائع الجيش على الاتحاد السكندرى 3/1، وسبورتنج على الطيران 3/2، وسموحة على بتروجت 3/1.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر يوم السبت المقبل موعدا لإقامة قرعة "بلاى أوف" قبل نهائى دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2022 / 2023، وذلك بمقر الاتحاد فى الثانية عشرة ظهرا.

كما يفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين صالتى حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وصالة العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة نهائيات دورى الرجال للموسم الحالى 2022 / 2023، المحتمل أن يقام نهاية أبريل المقبل، حيث يتم تحديد الموعد النهائى بناء على موعد بطولة أفريقيا للأندية.

وأعلن الاتحاد نظام بطولة كأس السوبر المصري المستحدثة، والتى تقام هذا الموسم للمرة الأولى فى تاريخ كرة الطائرة المصرية.

وتقام البطولة بين 4 فرق هى: الزمالك والأهلي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش، بدورى من دور واحد على صالة نادى القناة بالإسماعيلية خلال الفترة من 8 حتى 14 فبراير الجارى 2023.