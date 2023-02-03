شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يقرر تعديل عقد مصطفى العش وأحمد النادرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أسامة خليل، رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم، تعديل عقد ثنائي الفريق مصطفى العش وأحمد النادرى خلال المرحلة المقبلة، عقب تألقهما فى مباريات الفريق فى بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء قرار تعديل العقود بعد توصية من لجنة الكرة وصابر عيد المدير الرياضي للمحافظة على القوام الأساسى للفريق، عقب عروض الرحيل التى رفضها الجهاز الفنى بقيادة عبدالباقى جمال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقة نظيرة حرس الحدود ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل على استاد المحلة فى تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة جمعها بالفوز فى 7 مباريات و التعادل فى 5 و الهزيمة فى 4.