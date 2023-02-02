شكرا لقرائتكم خبر الشباب يتصدر موقتا.. وأبها يعبر الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تغلب الشباب على ضمك بنتيجة (2-1) مساء أمس، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، بالجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاءت أفضلية الشباب واضحة، وتمكن الإسباني سانتي ميتا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 9.

وبعدها بدقيقة ضاعف زميله البرازيلي كارلوس جونيو النتيجة للشباب.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الثاني تمكن عبدالعزير محمد من تسجيل هدف ضمك.

ورفع الشباب رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب موقتا، بينما تجمد رصيد ضمك عند 21 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى فاز أبها على ضيفه الخليج (2/0)، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وسجل هدفي أبها سعد ناطق ناجي وسعد بقير، في الدقيقتين 71 و81.

ورفع أبها رصيده بذلك إلى 22 نقطة، في المركز السادس.

وتوقف رصيد الخليج عند 13 نقطة، في المركز الـ14.

وكانت المباراة متوسطة المستوى في مجملها، وتحسن المستوى نسبيا في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل أصحاب الأرض لهدفي الفوز.

وعلى ملعب نادي الباطن فاز التعاون على نظيره فريق الباطن بهدف وحيد، ليستمر التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة فيما يختنق الباطن في قاع الترتيب بـ3 نقاط.