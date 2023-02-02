الشباب يتصدر موقتا.. وأبها يعبر الخليج

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وجاءت أفضلية الشباب واضحة، وتمكن الإسباني سانتي ميتا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 9.وبعدها بدقيقة ضاعف زميله البرازيلي كارلوس جونيو النتيجة للشباب.
وفي الوقت المحتسب بدل الضائع بالشوط الثاني تمكن عبدالعزير محمد من تسجيل هدف ضمك.
ورفع الشباب رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب موقتا، بينما تجمد رصيد ضمك عند 21 نقطة في المركز الثامن.
وفي مباراة أخرى فاز أبها على ضيفه الخليج (2/0)، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.
وسجل هدفي أبها سعد ناطق ناجي وسعد بقير، في الدقيقتين 71 و81.
ورفع أبها رصيده بذلك إلى 22 نقطة، في المركز السادس.
وتوقف رصيد الخليج عند 13 نقطة، في المركز الـ14.
وكانت المباراة متوسطة المستوى في مجملها، وتحسن المستوى نسبيا في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل أصحاب الأرض لهدفي الفوز.
وعلى ملعب نادي الباطن فاز التعاون على نظيره فريق الباطن بهدف وحيد، ليستمر التعاون في المركز الخامس برصيد 30 نقطة فيما يختنق الباطن في قاع الترتيب بـ3 نقاط.
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