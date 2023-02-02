الارشيف / اخبار الرياضه

نخبة لاعبي الجولف يتنافسون في بطولة السعودية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر نخبة لاعبي الجولف يتنافسون في بطولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس، منافسات بطولة السعودية الدولية للجولف في نسختها الخامسة، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وذلك في ملعب ونادي رويال غرينز، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادي برابغ.

وتعد هذه البطولة أحد أكبر بطولات الجولة الآسيوية في روزنامة موسم 2023، حيث سيتنافس اللاعبون على مدى أربعة أيام على الظفر بلقب البطولة ومجموع جوائز تبلغ 5 ملايين دولار، بمشاركة نحو 120 لاعبا من نخبة لاعبي الجولف وأفضل المواهب في الجولة الآسيوية والفائزين بالبطولات الكبرى، من بينهم المحترفون السعوديون عثمان الملا، وفيصل سلهب، وسعود الشريف.

وتأتي استضافة هذه البطولة ضمن خطط الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية، التي تدعم التنمية للجولف داخل المملكة؛ وتهدف إلى تطوير منظومة الجولف للوصول إلى شرائح المجتمع كافة من خلال استراتيجية الجولف الوطنية المستدامة.

كانت هذه تفاصيل خبر نخبة لاعبي الجولف يتنافسون في بطولة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا