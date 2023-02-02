نخبة لاعبي الجولف يتنافسون في بطولة السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس، منافسات بطولة السعودية الدولية للجولف في نسختها الخامسة، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وذلك في ملعب ونادي رويال غرينز، بمدينة الملك عبدالله الاقتصادي برابغ.

وتعد هذه البطولة أحد أكبر بطولات الجولة الآسيوية في روزنامة موسم 2023، حيث سيتنافس اللاعبون على مدى أربعة أيام على الظفر بلقب البطولة ومجموع جوائز تبلغ 5 ملايين دولار، بمشاركة نحو 120 لاعبا من نخبة لاعبي الجولف وأفضل المواهب في الجولة الآسيوية والفائزين بالبطولات الكبرى، من بينهم المحترفون السعوديون عثمان الملا، وفيصل سلهب، وسعود الشريف.