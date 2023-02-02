نخبة لاعبي الجولف يتنافسون في بطولة السعودية

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وتعد هذه البطولة أحد أكبر بطولات الجولة الآسيوية في روزنامة موسم 2023، حيث سيتنافس اللاعبون على مدى أربعة أيام على الظفر بلقب البطولة ومجموع جوائز تبلغ 5 ملايين دولار، بمشاركة نحو 120 لاعبا من نخبة لاعبي الجولف وأفضل المواهب في الجولة الآسيوية والفائزين بالبطولات الكبرى، من بينهم المحترفون السعوديون عثمان الملا، وفيصل سلهب، وسعود الشريف.وتأتي استضافة هذه البطولة ضمن خطط الاتحاد السعودي للجولف وجولف السعودية، التي تدعم التنمية الرياضية للجولف داخل المملكة؛ وتهدف إلى تطوير منظومة الجولف للوصول إلى شرائح المجتمع كافة من خلال استراتيجية الجولف الوطنية المستدامة.
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