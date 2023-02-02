شكرا لقرائتكم خبر بدء التنافس في رالي حائل الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك خلال رعايته للحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بمركز «المغواة» بحائل أمس.وأكد أمير حائل أهمية استضافة منطقة حائل للرالي الدولي هذا العام 2023 بنسخته الـ 19 في القوة والحجم نفسيهما، والذي يدل على أن حائل مرتكز أساسي في هذه البطولة، مبديا سعادته باحتضان حائل وعلى مدى 19 عاما الماضية من النسخ للرالي التي تضع خلالها لمسة تميز المنطقة على الرالي منذ انطلاقته بقدرة وعطاء وعزيمة أبناء المملكة.
وقال إن الراليات ورياضة السيارات الصحراوية قدمت للمنطقة بسبب تضاريسها وقدرتها التي جعلت منها أيقونة مهمة في منظومة رياضة السيارات، مشيرا إلى أن حائل تعد محورا مهما في مفهوم رياضة السيارات وممكنة بموجب التضاريس التي تزخر بها من الطراز الأول على مستوى العالم.
بعد ذلك انطلقت المرحلة الاستعراضية الخاصة من منطقة « قرين عنز» والبالغة مسافتها 3 كلم.
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