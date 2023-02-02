شكرا لقرائتكم خبر بدء التنافس في رالي حائل الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل تويوتا الدولي 2023 عبدالعزيز بن سعد أمس، شارة بدء انطلاق سباق الرالي في نسخته الـ19 الذي يمثل الجولة الأولى لموسم 2023 من كأس العالم لراليات «باخا كروس كنتري» للاتحاد الدولي للسيارات «فيا»، والجولة الافتتاحية من كأس الشرق الأوسط «باخا» التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، والجولة الافتتاحية من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، والجولة الأولى من كأس العالم لراليات «باخا كروس كنتري» للدراجات النارية التابعة للاتحاد الدولي، بتنظيم وزارة الرياضة بتعاون مع هيئة تطوير منطقة حائل والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

جاء ذلك خلال رعايته للحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بمركز «المغواة» بحائل أمس.

وأكد أمير حائل أهمية استضافة منطقة حائل للرالي الدولي هذا العام 2023 بنسخته الـ 19 في القوة والحجم نفسيهما، والذي يدل على أن حائل مرتكز أساسي في هذه البطولة، مبديا سعادته باحتضان حائل وعلى مدى 19 عاما الماضية من النسخ للرالي التي تضع خلالها لمسة تميز المنطقة على الرالي منذ انطلاقته بقدرة وعطاء وعزيمة أبناء المملكة.

وقال إن الراليات ورياضة السيارات الصحراوية قدمت للمنطقة بسبب تضاريسها وقدرتها التي جعلت منها أيقونة مهمة في منظومة رياضة السيارات، مشيرا إلى أن حائل تعد محورا مهما في مفهوم رياضة السيارات وممكنة بموجب التضاريس التي تزخر بها من الطراز الأول على مستوى العالم.

بعد ذلك انطلقت المرحلة الاستعراضية الخاصة من منطقة « قرين عنز» ‏والبالغة مسافتها 3 كلم.‏