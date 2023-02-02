جروح الطائي تحت مشرط الاتحاد

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الطائي الذي خيب آمال محبيه في الآونة الأخيرة، والذي يخوض مواجهته الثانية على التوالي في أرضه، يأتي تاسعا بـ18 نقطة عقب تلقيه الخسارة الرابعة على التوالي، وهذه المرة جاءت أمام الشباب بهدفين مقابل هدف، ويسعى الفريق إلى تحسين أوضاعه وتفادي الخسارة الخامسة على التوالي، فيما يتوقع أن يخوض مدرب الطائي، الروماني ميريل رادوي، هذا اللقاء بأسلوب تكتيكي متوازن، مع معالجة الأخطاء التي ظهر عليها الفريق في الآونة الأخيرة، علاوة على المحافظة على التنظيم الدفاعي للفريق، سعيا للظفر بأول 3 نقاط له منذ توليه زمام الأمور الفنية، والخروج من دائرة النزيف النقطي.في المقابل يأتي الاتحاد رابعا بـ31 نقطة منتشيا بعد فوزه في الجولة الماضية على حساب الفيحاء بثلاثية نظيفة، ويسعى جاهدا إلى مواصلة عروضه القوية، وتحقيق فوزه الثالث على التوالي، فيما يتوقع أن يدخل البرتغالي نونو سانتو مدرب فريق الاتحاد هذا اللقاء برغبة واضحة لمواصلة حصد النقاط، وتضييق الخناق على دائرة الصدارة، على أمل تعثر نظيريه النصر والشباب، علاوة على إحكام قبضته على مكامن القوة لدى خصمه، تحفزه في ذلك الحالة الفنية المعنوية والاستقرار التام في صفوف الفريق، بعد تحقيق كأس السوبر السعودي.
من مواجهات الطائي والاتحاد
- تعد مواجهة السبت هي الثالثة للطرفين على صعيد دوري المحترفين
- التقى الفريقان في (42) لقاء عبر تاريخ الدوري في مختلف المسميات
- كسب الطائي (8) مواجهات
- حقق الاتحاد الفوز في (27) لقاء
- حسم التعادل الإيجابي (3) لقاءات
- التعادل السلبي ظهر في (4) لقاءات
- تواجه الفريقان في الدوري السعودي المشترك مرتين، وكسبها الاتحاد بثنائية
- أكبر نتيجة حضرت في تاريخ لقاءاتهما كانت في الدور الثاني من موسم 2004 لمصلحة الاتحاد بـ(6 - 0)
هدافو فريق الطائي
- غي مبينزا ــ كونغولي ـ 5 أهداف
- أمير سعيود ــ جزائري ـ 5 أهداف
- ناوليدج موسونا ــ زامبي ـ 3 أهداف
- دينير غوميز ــ برازيلي ـ 3 أهداف
هدافو فريق الاتحاد
- عبدالرزاق حمدالله - مغربي - 9 أهداف
- رومارينهو داسيلفا - برازيلي - 3 أهداف
- إيغور كورونادو - برازيلي - 3 أهداف
- أحمد حجازي - مصري - 3 أهداف
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