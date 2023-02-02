شكرا لقرائتكم خبر فارس الدهناء يبحث عن نقاط العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام وفي مواجهة شرقاوية خالصة يستضيف فريق الاتفاق (16 نقطة) مساء اليوم ضيفه فريق العدالة (9 نقاط) في ظروف متشابهة بين الفريقين يطمح كل منهما لتحسين مركزه وتجاوز عثراته، وذلك لحساب الجولة الـ15 من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويدخل الفرنسي باتريس كالديرون مدرب الاتفاق مواجهة اليوم بأمل تجاوز الخسارة الأخيرة أمام النصر، خاصة في ظل حالة عدم التوازن التي يعيشها الفريق هذا الموسم، حيث من المنتظر أن يدفع كالديرون بالفرنسي يوسف نياكيتي بجوار السويدي روبن كوايسون ومن خلفه محمد الكويكبي والبرازيلي فيتينيو.

في الجهة الأخرى يسعى الصربي مارتن سفيلا مدرب العدالة للدفع بمحترفيه الثنائي المهاجم السويدي ماركوس انتونسن والبرتغالي بيدرو يوجينيو المنتدبين حديثا في الفترة الشتوية لدعم الفريق في مباراة اليوم التي يحرص من خلالها لإنعاش أمل الفريق في البقاء والهروب من مناطق الخطر.