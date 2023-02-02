فارس الدهناء يبحث عن نقاط العدالة

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ويدخل الفرنسي باتريس كالديرون مدرب الاتفاق مواجهة اليوم بأمل تجاوز الخسارة الأخيرة أمام النصر، خاصة في ظل حالة عدم التوازن التي يعيشها الفريق هذا الموسم، حيث من المنتظر أن يدفع كالديرون بالفرنسي يوسف نياكيتي بجوار السويدي روبن كوايسون ومن خلفه محمد الكويكبي والبرازيلي فيتينيو.في الجهة الأخرى يسعى الصربي مارتن سفيلا مدرب العدالة للدفع بمحترفيه الثنائي المهاجم السويدي ماركوس انتونسن والبرتغالي بيدرو يوجينيو المنتدبين حديثا في الفترة الشتوية لدعم الفريق في مباراة اليوم التي يحرص من خلالها لإنعاش أمل الفريق في البقاء والهروب من مناطق الخطر.
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