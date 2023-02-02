الهلال والوداد.. صراع عربي في مونديال الأندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل الهلال ضيفا مساء غد على فريق الوداد المغربي ضمن مباريات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية وذلك على أرضية ملعب المجمع الرياضي الأمير عبدالله بمدينة الرباط.

يملك الفريقان خبرة سابقة في البطولة، حيث تعتبر هذه هي المشاركة الثالثة للهلال فيما هي الثانية للوداد.

وشارك الهلال في بطولتي 2019 و2021 وفي كلا المشاركتين حقق الهلال المركز الرابع في البطولة.

أما الوداد فشارك في بطولة 2017 ولعب مباراتين وخسرهما، حيث كانت الأولى أمام باتشوكا المكسيكي بهدف، وفي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس خسر الوداد أمام أوراوا ريد الياباني (3-2).

استعدادات الهلال والوداد

استعد كل فريق بخوضه لمباريات البطولات المحلية، حيث يحتل الوداد المركز الثاني في الدور المغربي برصيد 32 نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر الجيش الملكي.

ونجح الوداد في آخر خمس مباريات من الفوز في ثلاث وتعادل في مباراتين.

وهي نتائج الهلال نفسها في دوري روشن ويحتل الهلال ايضا المركز الثاني ولكن بفارق نقطة عن المتصدر فريق النصر صاحب الـ 33 نقطة.

ويقف التاريخ مع الوداد حين يلعب على أرضه وبين جماهيره، حيث واجه فريق الهلال مرتين كانت الأولى في نهائي بطولة الأندية العربية أبطال الدوري وفاز الوداد بثلاثية مقابل هدف.

وفي المواجهة الثانية في إياب ربع نهائي دوري أبطال العرب 2005 وكان التعادل سيد الموقف والذي صب في مصلحة الهلال بفوزه ذهابا بهدف نظيف سجله سامي الجابر.

وتعتبر المواجهة القادمة هي السادسة بينهما، حيث فاز الوداد في مباراة واحدة وفاز الهلال في 3 مباريات، وحدث التعادل مرة واحدة فقط.

ويعمل على الهلال على تحقيق فوزه الأول في الأراضي المغربية وبالتالي الوصول لدور الأربعة وإعادة سيناريو مواجهته مع فريق فلامينغو البرازيلي، حيث سبق وتقابلا في مونديال 2019 وخسر الهلال 3-1.

ويعتمد الوداد على نجمه المميز أيمن الحسوني، محور القوة داخل الوداد، إذ كان خلف آخر انتصاراته بالدوري بتسجيله أهداف الفوز في مباراتي السوالم والمغرب الفاسي.

ويملك في رصيده 6 أهداف هذا الموسم، يحتل بها المركز الثالث في ترتيب الهدافين، إذ يعد النجم الأول للفريق المعول عليه بسبب كثرة الإصابات، وكذلك رحيل أبرز نجوم الوداد للاحتراف.

نجوم الفريقين

من الوداد

الحارس رضا التكناوتي ويحيى جبران وأيمن الحسوني والكونغولي محمد أوناجم

من الهلال

الحارس محمد العويس وسالم الدوسري والنيجيري أودين إيجالو والمالي موسى ماريجا

مدرب الهلال

الأرجنتيني رامون دياز

مدرب الوداد

التونسي مهدي النفطي

سجل المواجهات

نهائي بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري 1989 - فاز الوداد 3-1

ربع نهائي دوري أبطال العرب 2005 ذهابا فاز الهلال 1-0

إيابا التعادل بهدف لمثله

دور المجموعات لبطولة النخبة الدولية فاز الهلال بهدف دون مقابل

مباراة ودية عام 2013 فاز الهلال بهدفين دون مقابل