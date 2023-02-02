شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة والدرندلى فى تدريب المنتخب الأوليمبى استعدادا للجابون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتدريبات المنتخب الأوليمبي لكرة القدم، وكان في استقباله خالد الدرندلى نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وذلك للاطمئنان على معسكر المنتخب قبل ودية الجابون غدا الجمعة، ضمن برنامج إعداد المنتخب لمواجهة زامبيا فى الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

والتقى وزير الشباب والرياضة الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني، واللاعبين، وحرص خلال اللقاء على استنهاض همم اللاعبين، مشددا على أن اللعب للمنتخب الوطني يعتبر حدثا استثنائيا فى رحلة اللاعب، وذكرى تاريخية تظل عالقة في الوجدان، ومن أجل ذلك فإن القتال والاستبسال فى الدفاع عن فانلة المنتخب هو واجب وطني علينا جميعا أن نفخر به.

وأكد أشرف صبحي أنه يتابع المنتخب جيدا وداعم له بقوة شأن كل المنتخبات بالتعاون مع مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، مشيدا بالتجربة الأولمبية الأخيرة التى كانت ناجحة، وهنا استشهد والكابتن وائل رياض المدرب المساعد الذى قام بنفس الدور فى التجربة الأولمبية السابقة.

وأكد وزير الشباب والرياضة ثقته الكبيرة فى جميع لاعبي المنتخب الأوليمبي، والجهاز الفني للمنتخب، وقدرتهم على تحقيق الفوز فى مباراتى زامبيا الحاسمتين، والتأهل للبطولة الأفريقية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية بباريس 2024، مبيناً أن المنتخب يضم عناصر مميزة من اللاعبين الواعدين.

وفى نهاية اللقاء وجه ميكالى الشكر إلى الوزير لاهتمامه الكبير وحرصه على التواجد فى معسكر ودى، وهو ما يعكس مدى جدية الدولة المصرية فى التعامل مع المنتخبات الوطنية ودعمها، وقال ميكالى: "فخور جدا بتواجد ومساندة وزير الرياضة فى معسكر المنتخب لأن ذلك يضاعف من حجم المسئولية الملقاة على عاتقنا".