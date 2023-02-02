شكرا لقرائتكم خبر عن غياب عمار حمدى عن تدريبات الاتحاد السكندرى بسبب نزلة برد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الصربي زوران مالونوفيتش، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، على استبعاد عمار حمدى لاعب الفريق من قائمة زعيم الثغر في المباراة القادمة أمام الإسماعيلى، المقرر لها الأسبوع المقبل في الدوري الممتاز بسبب غيابه عن التدريبات اليومين الماضيين عقب تعرضة لنزلة برد شديدة.

وتعادل الاتحاد السكندرى مع سموحة بهدفين لكل فريق في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، حيث انتهى الشوط الاول بهدف أوستن أموتو والذى أحرزه بمجهود فردى فى الدقيقة الأولى ومع بدايه الشوط الثانى أحرز بنجامين بواتنج هدف التعادل لسموحة، وعاد الاتحاد السكندرى للتقدم بهدف رائع لأحمد حمدين، قبل أن يتعادل حسين فيصل لسموحه لينتهى اللقاء بالتعادل الإيجابى فى تجربه قويه للفريقين نجح خلالها فى الاطمئنان على جميع اللاعبين.

ودفع زوران بجميع اللاعبين باستثناء المهدى سليمان وهشام صلاح وموبولولو وخالد صبحى وخالد الغندور وصبرى رحيل ومحمود علاء، كما دفع أحمد سامى المدير الفنى لسموحة بجميع اللاعبين باستثاء الهانى سليمان وحسام حسن وشريف رضا وصديق أوجولا.