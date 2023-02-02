صحوة الفتح تهدد صدارة النصر

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العالمي للقبض على الصدارة





مواجهة حاسمة للمتصدر لتجاوز أزمة فقدان لقب السوبر، والبقاء في صدارة الترتيب، في ظل المطاردة من الهلال والاتحاد والشباب



اختبار جديد للفرنسي رودي غارسيا عقب فقدان أول ألقاب الموسم



جاهزية البرتغالي كريستيانو رونالدو في أول مباراة له خارج قواعد فريقه



أول مواجهة للظهير الأيمن نواف بوشل أمام فريقه الذي خرج منه



قوة هجومية ضاربة في خط مقدمة النصر، بوجود الثنائي البرازيلي تالسكا هداف الدوري، والبرتغالي كريستيانو رونالدو



تفوق في وسط النصر بقيادة البرازيلي غوستافو والأرجنتيني بيتي مارتينيز وعبدالله الخيبري



النموذجي لإثبات الوجود



حالة معنوية عالية يعيشها فريق الفتح عقب الفوز على الوحدة في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة



غيابات مؤثرة سيفقدها أصحاب الأرض يتقدمهم المغربي مراد باتنا للإيقاف والإسباني فران فيليز وعمار الدحيم وأيمن خليف للإصابة



سيعمل اليوناني جورجوس دونيس على تكثيف منطقة المناورة، وتعطيل الأطراف في فريق النصر



حافز الفوز والحصول على النقاط الـ3 سيعزز حظوظ فريق الفتح في المنافسة على المراكز المتقدمة في سلم الترتيب



إقبال كبير على تذاكر المباراة رغم رفع إدارة الفتح أسعار التذاكر، بعد أن بلغ سعر التذكرة الموحدة 100 ريال



مواجهة أولى لخالد الغنام المعار للفتح أمام فريقه السابق



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحل فريق النصر، متصدر ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بـ(33 نقطة)، مساء اليوم، ضيفا ثقيلا على فريق الفتح (21 نقطة)، في مواجهة صعبة للضيوف عقب الخسارة أمام الاتحاد في الدور نصف نهائي من كأس السوبر، في حين تتضاعف رغبة أصحاب الأرض عقب الفوز على الوحدة، وإلحاق ثاني خسارة للمتصدر، في مباراة سيحتضنها استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

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