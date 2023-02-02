شكرا لقرائتكم خبر احتدام المنافسة في المراحل الأخيرة من طواف السعودية 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق المتسابق النرويجي سورين ويرنسكجولد من فريق أونو إكس، لقب المرحلة الثالثة من طواف السعودية 2023، والتي انطلقت أمس الأول من محطة قطار المنشية، وصولا إلى أبوراكة بمسافة 159,5 كلم.

واستطاع سورين أن يظفر بلقب السباق في مرحلته الثالثة، متقدما على الدراج الإيطالي جونثان ميلان من فريق بحرين فكتوريوس، الذي حل ثانيا في المرحلة، لكنه لا يزال متصدرا تصنيف الوقت الفردي العام، وجاء في المركز الثالث الهولندي سيس بول من فريق استانا كازاخستان، الذي استطاع تجاوز 102 متسابق، شاركوا في المنافسات.

السباق الصغير

وعلى هامش منافسات المرحلة الثالثة، نظم الاتحاد السعودي للدراجات فعالية السباق الصغير للدراجات الهوائية، بمسافة 42 كلم، وذلك في محطة قطار المنشية، بمشاركة 14 متسابقا، يمثلون 11 ناديا سعوديا، حيث توج بالمركز الأول دراج نادي الابتسام أحمد آل عبدالله، بواقع زمني ساعة و9 دقائق و22 ثانية، وحصل دراج نادي أبها مازن سعيد جابر على المركز الثاني، وجاء لاعب اليرموك البراء إبراهيم في المركز الثالث.

وحقق الدراج الإيطالي جونثان ميلان من فريق بحرين فكتوريوس، المركز الأول من المرحلة الثانية لسباق طواف السعودية 2023، التي انطلقت من المتنزه الشتوي وصولا إلى شلال السيجليات، بمسافة 184 كلم، وهي أطول مسافة لمراحل السباق الخمس، الذي تستضيفه وزارة الرياضة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدرجات الهوائية، والمعتمد من الاتحاد الدولي UCI.

وتجاوز جونثان 106 متسابقين، شاركوا في المرحلة الثانية، قاطعا خط النهاية بواقع زمني قدره 4 ساعات و53 دقيقة و35 ثانية، وجاء في المركز الثاني الدراج الهولندي ديلان جرونويجن من فريق جايكو العلا الذي انفرد بالمراكز الأولى في منافسات المرحلة الأولى، فيما حل في المركز الثالث الهولندي سيس بول من فريق إستانا كازاخستان.

المراكز المتقدمة

كما فاز المتسابق الهولندي «ديلان جرونويجن» بالمرحلة الأولى في طواف السعودية 2023.

وكانت انطلاقة المرحلة الأولى من السباق من مطار محافظة العلا الدولي، وصولا إلى «خيبر»، في مسافة تبلغ 180.5 كلم، وهي التي حسمها «ديلان جرونويجن» في مدة زمنية بلغت 4 ساعات و7 دقائق و59 ثانية، فيما جاء في المركز الثاني الدراج الصربي «دوجان راجوفيتش» من فريق بحرين فكتوريس، بفارق 4 ثوان عن صاحب المركز الأول، وجاء في المركز الثالث المتسابق الألماني «ماكسيمليان ريتشارد» من فريق كوفيدس الفرنسي.

يذكر أن تحقيق المراكز المتقدمة في المراحل الأولى للسباق، يعد حافزا كبيرا للفرق المشاركة في الطواف، وخطوة مهمة للوصول إلى منصة التتويج التي تتطلب قطع المسافة الإجمالية لمراحل السباق الخمس، التي تصل مسافتها كاملة إلى 830 كلم.

يشار إلى أن سباق «طواف السعودية 2023»، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، والذي تتضمن أهدافه الاستراتيجية تعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية، إذ بلغت نسبة الأشخاص الممارسين للنشاط البدني لمدة 30 دقيقة على الأقل أسبوعيا في المملكة نحو 48%، كما يعمل البرنامج جاهدا على تحسين جودة حياة الفرد، عبر استحداث خيارات متنوعة تحفزه للمشاركة في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والأنماط الأخرى.