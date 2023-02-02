الدوري الإنجليزي يحقق رقما قياسيا في انتقالات اللاعبين الشتوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين ظلت مفتوحة على كل الاحتمالات حتى اللحظات الأخيرة، اتجهت أنظار عشاق كرة القدم في أنحاء العالم نحو ما يسفر عنه اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية في عدد من الدوريات الأوروبية.

وكشف تحليل لمجموعة «ديلويت» عن إنفاق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 815 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار) خلال فترة انتقالات يناير. وكان تشلسي أكثر من أنفق بواقع 37% من إجمالي الإنفاق، وقال التقرير إنه أنفق أكثر من كل الأندية الأربعة الكبرى في الدوري مجتمعة؛ الألماني والإسباني والإيطالي والفرنسي. ويحتل النادي اللندني المركز العاشر في الدوري، وسجل رقما قياسيا في بريطانيا بعدما دفع 106.8 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع إنزو فرنانديز لاعب الوسط الأرجنتيني من بنفيكا الثلاثاء في اليوم الأخير لسوق الانتقالات.

وكان إنفاق أندية الدوري الإنجليزي أكثر بـ3 أمثال عن يناير2022. وعلى مدار موسم 2022 - 2023 بأكمله أنفقت هذه الأندية 2.8 مليار جنيه إسترليني على انتقالات اللاعبين، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي تحقق في موسم 2017 - 2018 حين دفعت 1.9 مليار جنيه إسترليني.

وفيما يلي صفقات اليوم الأخير قبل إغلاق فترة الانتقالات في أوروبا.

أبرز الصفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية 2023







جواو كانسيلو إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.



ميخايلو مودريك إلى تشلسي مقابل 100 مليون يورو.



أنتوني جوردون إلى نيوكاسل مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.



كودي غاكبو إلى ليفربول مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.



بنوا بادياشيل إلى تشلسي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.



جورجينيو روتر إلى ليدز يونايتد مقابل 40 مليون يورو.



نوني مادويكي إلى تشلسي مقابل 35 مليون يورو.



لياندرو تروسار إلى أرسنال مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.



مالو جوتسو إلى تشلسي مقابل 26.3 مليون جنيه إسترليني.



دانجو واتارا إلى بورنموث مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.



كانسيلو إلى بايرن ميونخ

استكمل جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي إجراءات انتقاله إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة مع وجود بند بضم اللاعب الدولي البرتغالي في نهاية الموسم الحالي.

غلام ينضم لأنجيه

أعلن أنجيه المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم تعاقده مع الظهير الجزائري فوزي غلام البالغ من العمر 32 عاما، في صفقة انتقال حر. ورحل غلام عن نابولي الإيطالي في يوليو الماضي بعد نهاية عقده، وظل دون ناد طوال الفترة السابقة حتى انتقل للنادي الفرنسي، ليرفع عدد اللاعبين الجزائريين في الفريق إلى 4، حيث انضم لنبيل بن طالب وإلياس شتي وفريد الملالي.

سليماني لأندرلختأعلن نادي بريست الفرنسي عن انتقال المهاجم الجزائري إسلام سليماني إلى نادي أندرلخت المنافس في دوري الدرجة الأولى البلجيكي. وسيمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما حتى نهاية الموسم.

جورجينيو إلى أرسنال

أعلن أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز تعاقده مع لاعب الوسط الإيطالي المخضرم جورجينيو من تشلسي بعقد مدته 18 شهرا.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أنها بلغت نحو 15 مليون دولار.

سليماني لأندرلخت

أعلن نادي بريست الفرنسي عن انتقال المهاجم الجزائري إسلام سليماني إلى نادي أندرلخت المنافس في دوري الدرجة الأولى البلجيكي. وسيمتد عقد اللاعب البالغ من العمر 34 عاما حتى نهاية الموسم.

بوفال إلى الريان القطري

تعاقد نادي الريان القطري مع المغربي سفيان بوفال قادما من فريق أنجيه الفرنسي.

وكان بوفال أحد أبرز اللاعبين في منتخب المغرب الذي حقق إنجازا تاريخيا في كأس العالم 2022 حين وصل إلى نصف النهائي.

أشبي إلى نيوكاسل

انتقل الظهير الأيمن الأسكتلندي هاريسون أشبي إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي قادما من مواطنه ويستهام يونايتد. وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل «هاريسون موهوب جدا، ولديه فرصة كبيرة للتطور، لذا نحن سعداء بضمه.

يتمتع بصفات جيدة جدا، لذا نتطلع إلى العمل معه في هذا الفصل المثير في مسيرته .

ديوجو مونتير إلى ليدز يونايتد

انضم الشاب الواعد ديوجو مونتيرو إلى ليدز يونايتد الإنجليزي لمدة 3 مواسم ونصف الموسم قادما من سيرفيت السويسري، الذي شارك معه للمرة الأولى وعمره 16 عاما، وقد لعب لمنتخبات الناشئين والشباب بالبرتغال.

زابيتسر إلى مانشستر يونايتد

اختار مانشستر يونايتد الإنجليزي تدعيم صفوفه في آخر يوم من سوق الانتقالات بالتعاقد مع لاعب بايرن ميونخ مارسيل زابيتسر.

وجاء التعاقد مع زابيتسر بعد تعرض اليونايتد لضربة موجعة مع تأكد غياب لاعب الوسط الدانماركي كريستيان إريكسن لمدة طويلة بسبب إصابة في الكاحل.

أراوخو إلى برشلونة

ضم برشلونة الظهير المكسيكي جوليان أراوخو من فريق لوس أنجلوس غالاسكي الأمريكي مقابل 4 ملايين يورو، وبعقد يمتد حتى 2026.

فيرنانديز إلى تشلسي

أكد بنفيكا انتقال لاعبه الأرجنتيني إنزو فيرنانديز (الفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في مونديال قطر) إلى تشلسي مقابل 120 مليون يورو، وهي صفقة قياسية بريطانية. وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بأخبار انتقالات اللاعبين أن «البلوز» سيدفع 40 مليون يورو دفعة أولى ويقسط المبلغ المتبقي على 6 أشهر.

يورينتي إلى روما

انضم دييغو يورينتي مدافع ليدز يونايتد إلى روما الإيطالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بعدما فقد مركزه في الدفاع لصالح ليام كوبر وروبن كوخ والوافد الجديد ماكس ويبر.

نافاس إلى نوتنغهام

تعاقد نوتنغهام فورست الإنجليزي مع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس من باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ولا يتضمن عقد إعارة نافاس للفريق الإنجليزي أي بند شراء.