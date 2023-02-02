شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المعسكر الأخير لمنتخب الشباب.. وانضمام عمر فايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق المعسكر الأخير لمنتخب مصر للشباب بقيادة الكابتن محمود جابر ، اليوم الخميس استعدادا لخوض بطولة أمم افريقيا للشباب التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس 2023 .

وخاض منتخب مصر للشباب مرانه الأول اليوم على ملعب نادي النصر، بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر.

وانتظم عمر فايد مدافع المقاولون العرب في معسكر المنتخب اليوم استعدادا للبطولة.