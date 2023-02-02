شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المعسكر الأخير لمنتخب الشباب.. وانضمام عمر فايد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلق المعسكر الأخير لمنتخب مصر للشباب بقيادة الكابتن محمود جابر ، اليوم الخميس استعدادا لخوض بطولة أمم افريقيا للشباب التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس 2023 .
وانتظم عمر فايد مدافع المقاولون العرب في معسكر المنتخب اليوم استعدادا للبطولة.
وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، خلال الفترة من 19 فبراير الجارى، إلى 12 مارس المقبل، بمشاركة 12 منتخبًا أفريقيا يتقدمهم منتخب مصر صاحب الضيافة، وتتأهل الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى فى بطولة أمم أفريقيا للشباب مباشرة لبطولة كأس العالم للشباب 2023 التى تستضيفها إندونيسيا.
وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.