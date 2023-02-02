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انطلاق المعسكر الأخير لمنتخب الشباب.. وانضمام عمر فايد

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القاهرة - سامية سيد - انطلق المعسكر الأخير لمنتخب مصر للشباب بقيادة الكابتن محمود جابر ، اليوم الخميس استعدادا لخوض بطولة أمم افريقيا للشباب التي تقام في مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس 2023 .

 

وخاض منتخب مصر للشباب مرانه الأول اليوم على ملعب نادي النصر، بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر. 

 

وانتظم عمر فايد مدافع المقاولون العرب في معسكر المنتخب اليوم استعدادا للبطولة.

 

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، خلال الفترة من 19 فبراير الجارى، إلى 12 مارس المقبل، بمشاركة 12 منتخبًا أفريقيا يتقدمهم منتخب مصر صاحب الضيافة، وتتأهل الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى فى بطولة أمم أفريقيا للشباب مباشرة لبطولة كأس العالم للشباب 2023 التى تستضيفها إندونيسيا.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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