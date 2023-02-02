شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يضع برنامج مكثف لتأهيل دغموم بعد الإصابة فى العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الجزائري عبد الرحيم دغموم، لاعب خط وسط النادي المصري لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد عنان وذلك لعلاجه من إصابته بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الأمامية للفخذ وذلك خلال مباراة فاركو الأخيرة.

من جهته، أكد الدكتور محمد عنان طبيب الفريق، أن اللاعب يخضع حاليًا لجلسات علاجية باستخدام الموجات فوق الصوتية والجلسات الكهربية باستخدام أجهزة "تيكار" وكذلك العلاج بالليزر بالإضافة إلى الجلسات التأهيلية الأخرى ، مضيفًا أنه سيتم مناظرة حالة اللاعب باستمرار واجراء الأشعة التشخيصية للتأكد من تماثله التام للشفاء قبل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

وتلقت إدارة النادي المصري، خطابًا رسميًا من رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم ، يخطرها من خلاله، بنقل مباراة الجولة السابعة عشر من الدوري والتي تجمع بين سموحة والمصري من ستاد السويس الجديد إلى ستاد برج العرب .

وأكد رجب عبد القادر ، نائب رئيس النادي المصري والمتحدث الرسمي بإسم المجلس، أن المباراة المقبلة ستقام في الثالثة إلا الربع عصر الثلاثاء المقبل الموافق السابع من فبراير الجاري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة سموحة فى المباراة المقرر لها 7 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري.

ويفتقد النادي المصري لخدمات الثنائي، إيزي إيميكا وإلياس الجلاسى في اللقاء المقبل أمام سموحة، وذلك بعدما تعرض إيميكا للطرد في مباراة فاركو الماضية، بينما حصل الجلاسي على الإنذار الثالث.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 16 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 4 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 15 هدفا واستقبلت شباكهم 17.