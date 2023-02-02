شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يُجهّز صفقات الداخلية الجديدة لمواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم علاء عبد العال المدير الفني الجديد لفريق الداخلية ، بتجهيز الصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق في فترة الانتقالات الشتوية ، من أجل دعم الفريق الأول لكرة القدم في بطولة الدوري الممتاز .

ويستضيف فريق الداخلية نظيره أسوان ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الأحد المقبل على ستاد السويس الجديد في تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرا .

ونجح مسئولي فريق الداخلية ، في ابرام 7 صفقات جديدة في الانتقالات الشتوية قبل غلق باب القيد الشتوي ..

1- كريم يحيى لاعب الاتحاد السكندري لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر

2- كمال أبو الفتوح لاعب إيسترن كومباني اعارة 6 شهور

3- عبد الرحمن السكران لاعب سيراميكا اعارة لنهاية الموسم.

4- عماد السيد حارس مرمي طلائع الجيش إعارة لنهاية الموسم .

5-صانع الألعاب علي الزهدي من طلائع الجيش اعارة 6 شهور .

6- فهد جمعة لاعب النادي الاهلي اعارة 6 شهور.

7 - محمود الغرباوي حارس الجونة لمدة موسم ونصف بنية البيع .