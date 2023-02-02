شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تعلن فتح باب الحجز للأسبوع الـ17 للدورى المصرى الممتاز موسم 2022-2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباريات الجولة الـ17 للدوري الممتاز للموسم الجاري 2022 / 2023 أبرزها الزمالك و فاركو يوم الإثنين المقبل ، و الإتحاد السكندري و الإسماعيلي يوم الأحد.

وتطرح شركة تذكرتي ، تذاكر المباريات للجولة السابعة عشر على موقعها ‏tazkarti.com.

يستضيف استاد القاهرة مباراة الزمالك و بلوزداد الجزائري المقرر لها يوم 10 فبراير الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

أرسل وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهئية استاد القاهرة خطاب إلى نادي الزمالك يخطرهم فيه بالموافقة على استضافة المباراة

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 25 هدفاً واستقبلت شباك الفريق الأبيض 13 هدفاً.

من ناحية أخرى تنتعش خزينة نادى الزمالك بأموال صفقة إمام عاشور الذى رحل عن الفريق الأبيض للاحتراف الخارجى داخل نادى ميتلاند الدنماركى، ليمنح مردود الصفقة مسئولو النادى الأبيض مرونة مالية لحل الأزمات وصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

واشترط مسئولو نادى الزمالك الحصول على مقابل صفقة إمام عاشور على دفعة واحدة، وتقترب قيمتها 100 مليون جنيه مصرى، الأمر الذى وافق عليه مسئولو النادى الدنماركى، بتحويل المبالغ المادية إلى خزينة النادى الأبيض بدون تقسيط.