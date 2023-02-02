شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الاخميمى يقترب من تعويض غياب "ماو" فى تشكيل غزل المحلة أمام الحدود والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدرس عبدالباقى جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة الدفع بـ "خالد الاخميمى" في التشكيل الاساسى للفريق أمام حرس الحدود لتعويض غياب التنزانى حميد ماو.
وبدأ الجهاز الفني لفريق غزل المحلة البحث عن بديل لحميد ماو وذلك بعد تأكد غيابه عن مباراة المحلة ضد حرس الحدود المقرر لها في الخامسة مساء الأحد المقبل، وذلك في ختام مباريات المحلة في الدور الأول من الدوري الممتاز ، وتبدو حظوظ الأخميمي قوية في المشاركة أمام الحدود.
وجاءت صفقات غزل المحلة في الانتقالات الشتوية كالتالي
1- حازم موسى مهاجم فريق الإسماعيلي على سبييل الإعارة لمدة ستة أشهر.
2- علاء عاشور مواليد 2003 قادما من نادي بدر، لمدة اربع مواسم ونصف.
3- إسلام إبراهيم مواليد 2003 قادمة من كوم حمادة، لمدة اربع مواسم ونصف.
4- أحمد رضا الظهير الأيسر لفريق وادي دجلة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.
5- مصطفى أسامة ديشت قادما من سبورتنج كاسل في الدرجة الثانية لمدة 5 مواسم مقبلة.
6- النيجيري تشاريلز من مواليد 2005 لمدة 3 سنوات.
7- إبراهيم عايش قادمة من فريق أسوان، لمدة موسمين ونصف.الراحلون عن غزل المحلة
8- طارق سامي قادمة من فريق الجونة على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر.
ويتواجد فريق غزل المحلة في المركز السابع من ترتيب جدول منافسات المسابقة برصيد 26 نقطة، بعدما نجح في الفوز في 7 مباريات وتعادل في 5، وتلقى الخسارة في 4 مباريات أخرى.
من المقرر أن يواجه في فريق غزل المحلة نظيره فريق حرس الحدود، في الجولة الـ 17 بالدوري الممتاز في يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة.