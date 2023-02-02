شكرا لقرائتكم خبر عن عطية السيد مديرًا فنيًا للعبور خلفا لهانى العقبى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر نادى العبور، تعيين الدكتور عطية السيد مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلفاً للراحل هاني العقبي..جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة النادي ولجنة الكرة مع الجهاز الفني.

وتولي الدكتور عطية السيد تدريب العديد من الأندية أبرزها إف سي مصر ولاڤيينا، كما قاد العبور في دوري القسم الثالث موسم 2020.

ويتكون الجهاز الفنى للفريق من:

ك. أحمد سعيد مديراً للكرة

د. عطيه السيد مديراً فنياً

ك. وليد جابر مدرب عام

ك. عاطف عبدالرحمن مدرب عام

ك. ياسر عثمان معد بدني

ك. محمد عبدربه مدرباً لحراس المرمي

ك. محمد السيد شاهين مدير إداري

ك. خالد عبدون إداري

د. عبد الرحمن سيد

ك. إبراهيم زين أخصائى تأهيل

ك. رضا عبدالله أخصائي

ك. اسلام خطاب أخصائي